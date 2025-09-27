O ministro Fernando Haddad, da Fazenda, disse neste sábado (27) que o governo estuda casos suspeitos de abuso do instrumento da recuperação judicial. Em entrevista ao podcast 3 Irmãos, ele afirmou que "tem um ou dois setores inspirando cuidado maior", sem citar segmentos específicos que estariam sob esse escrutínio.\nNo agronegócio, o volume de recuperações judiciais influenciou até mesmo a estratégia do Banco do Brasil, instituição que é a principal financiadora do segmento. No segundo trimestre deste ano, o banco reportou uma queda de 60% no lucro, puxado principalmente pela alta no endividamento no agro.\nO derretimento dos resultados levou o BB a anunciar que atuaria diretamente com 808 clientes do agronegócio que estão sob processo de recuperação judicial. O pedido de recuperação rural também pode ser pedido por pessoas físicas. Quando o pedido é aceito pela Justiça, o devedor consegue suspender a execução de dívidas até a apresentação de um plano de pagamento, que segue uma hierarquia entre credores. Prioriza, por exemplo, o pagamento a funcionários.