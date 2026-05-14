Projetos do Coletivo Cidade Perifa: cortejo "O Desenterro da Buina", em Taquaruçu, e oficina de iniciação ao teatro de rua com a peça "Romeu e Julieta Perifa" (Arquivo pessoal/Erval Benmuyal e arquivo pessoal Maria Eduarda)\nO Governo do Tocantins anunciou nesta quarta-feira (13) a abertura de 14 editais da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) que somam milhões em investimentos para diversos segmentos culturais. O pacote de fomento foca em infraestrutura, ações de longo prazo e cultura periférica, buscando, segundo a Secretaria de Estado da Cultura (Secult), descentralizar os recursos e valorizar as tradições locais em todo o estado.\nConfira os editais publicados no Diário Oficial.\nEmbora os primeiros editais somem R$ 3 milhões, o investimento total para diversos setores culturais ultrapassa R$ 11 milhões.