O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Goiás (Sebrae-GO) abriu processo seletivo para a seleção de bolsistas para atuar no projeto Agentes Locais de Inovação (ALI). São oferecidas 357 oportunidades, sendo 60 para contratação imediata e 297 para cadastro reserva.\nO valor da bolsa mensal é de R$ 5 mil e os profissionais devem ter nível superior. Os selecionados irão atuar com práticas de inovação, com o objetivo de aumentar a produtividade em pequenos negócios e propriedades rurais em diversas regiões do estado de Goiás.\nConfira o edital do processo seletivo.\nAs inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 16 de março pelo site da Fundação de Apoio a Pesquisa, Tecnologia e Cultura (FAPETEC). Para participar, é necessário acessar "Unidade de Seleção", selecionar o processo do SEBRAE/GO e preencher o formulário eletrônico, anexando os documentos exigidos.