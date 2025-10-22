A Samsung lançou nesta terça-feira (21) o headset Galaxy XR, dispositivo de realidade mista que aposta em recursos de inteligência artificial do Google para competir no mercado ainda incipiente da computação espacial, hoje liderado por Meta e Apple.\nAparelhos do tipo usam câmeras, sensores e telas próximas aos olhos para integrar interfaces digitais ao mundo real.\nDisponível nos Estados Unidos e na Coreia do SUl, o headset, visualmente semelhante aos das rivais, custará US$ 1.799 (R$ 9.700, sem considerar impostos), cerca de metade do preço cobrado pela Apple no Vision Pro, de US$ 3.499. Não há previsão de chegada na América Latina.\nO Galaxy XR, segundo a Samsung, é o primeiro de uma nova família de dispositivos baseados no sistema operacional Android XR e em IA generativa, fruto de uma parceria de longo prazo entre a fabricante, o Google e a empresa de chips Qualcomm.