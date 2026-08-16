Um barco abordado no oceano Atlântico em julho de 2024, a 407 km de Macapá, transportava 1,5 milhão de maços de cigarros paraguaios. No Pará, um ano antes, um barco que saiu de Abaetetuba (PA) para encontrar um navio em alto mar e embarcar caixas de cigarro foi flagrado e três pessoas foram presas.\nO que poderia ser algo pontual é, no entanto, cada vez mais frequente e decorre de mudanças logísticas adotadas pelo crime organizado para abastecer os estados do Norte e Nordeste do país, que incluem o escoamento dos cigarros fabricados no Paraguai por uma rota marítima que passa pelo Suriname.\nHá relatos de casos do gênero desde 2018 e passaram a ser frequentes nos anos seguintes, até serem considerados atualmente pelas autoridades como uma rota consolidada. Há até casos de barcos carregados de cigarros, sem tripulantes, flagrados pela Marinha, como um que encalhou em 2020 em Cajueiro da Praia (PI).