Uma entidade empresarial que representa big techs, bandeiras de cartão e o sistema de pagamentos Swift denunciou o Banco Central ao governo americano por "concorrência desleal" com as empresas dos EUA. Isso porque a autoridade monetária brasileira opera o Pix ao mesmo tempo que decide quem pode participar do mercado.\nA acusação consta de documento entregue pelo ITI (Information Technology Industry Council) ao USTR (Escritório do Representante de Comércio dos EUA), que investiga supostas práticas anticoncorrenciais do Estado brasileiro. O relatório é assinado pelo brasileiro Husani Durans de Jesus, que é diretor do conselho para a região das Américas desde o ano passado.\nAdvogados especializados no sistema financeiro brasileiro dizem, porém, que o argumento não se sustenta porque o Pix é infraestrutura pública gratuita operada pelo Banco Central e aberta a todos os participantes. O regulador brasileiro não respondeu ao pedido de comentário da reportagem.