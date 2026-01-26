Desde o início de 2026, mais de 2 mil motoristas tocantinenses foram beneficiados pela renovação automática e gratuita da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), após novas regras passarem a valer. A medida foi adotada pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran).\nVeja vídeo no JA 1ª Edição: Renovação automática da CNH traz benefícios aos condutores de veículos; veja\nAs informações sobre a renovação automática e gratuita da CNH, às quais o Jornal do Tocantins teve acesso, passaram por apuração da TV Anhanguera, responsável pelo levantamento e pela divulgação inicial dos dados.\nO JTo também solicitou informações ao Ministério dos Transportes e ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran), mas não houve retorno até a publicação desta reportagem.\nA medida é um benefício para o chamado “bom condutor”, destinado aos motoristas que se enquadram nos critérios e podem ter o documento renovado sem a necessidade de comparecer presencialmente ou pagar taxas.