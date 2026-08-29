A Prefeitura de Rio Verde, no sudoeste de Goiás, publicou o edital de concurso público para o cargo de auditor fiscal da receita municipal com remuneração que pode chegar a R$ 16,8 mil com as gratificações, segundo o auditor fiscal do Estado de Goiás e professor de legislação tributária, Eliézer Santos.\nAo todo, são ofertadas 30 vagas de nível superior: cinco imediatas (quatro para ampla concorrência e uma para pessoas negras) e 25 para cadastro de reserva, com cotas para pessoas com deficiência (PcD) e negras.\nEmbora o vencimento inicial básico seja de R$ 4,5 mil, os profissionais empossados têm direito a diversos benefícios no cumprimento das 40 horas semanais previstas no edital. Entre eles estão acréscimo de 30% sobre o salário-base, adicional de produtividade de até 200% do valor inicial e gratificação de incentivo funcional de até 20%.