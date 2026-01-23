O Programa de Recuperação de Créditos Fiscais (Refis) 2025, foi prorrogado para o dia 3 de fevereiro. A decisão do Governo do Tocantins oferece uma última oportunidade para regularização de débitos com descontos que podem chegar a 95% em juros e multas para pagamentos à vista.\nA portaria que oficializa a prorrogação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira, 20. A medida abrange tanto o prazo para adesão quanto para o pagamento integral ou da primeira parcela, no caso de quem optar pelo parcelamento.\nDe acordo com o secretário da Fazenda, Donizeth Silva, a ampliação do prazo é fundamental para que mais cidadãos aproveitem as condições facilitadas: “Essa é uma oportunidade para o cidadão regularizar sua situação fiscal e contribuir para o fortalecimento da economia do estado,” afirmou.