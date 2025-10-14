A Atlas Renewable Energy, uma das maiores empresas de energia solar do Brasil, aposta nas baterias acopladas a parques solares e eólicos como solução para os cada vez mais frequentes cortes de energia pelo ONS (Operador Nacional do Sistema). A empresa cobra do governo federal uma regulamentação rápida do dispositivo que, na visão de seus executivos, pode ajudar também a evitar a queima de combustível fóssil para atender data centers.\nO tema caminha hoje a passos lentos na Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), que já precisou adiar a entrega da regulamentação em agosto em meio a impasses sobre como as empresas que operam baterias serão remuneradas. Em contrapartida, outros países, como o Chile, tem visto os investimentos no setor aumentar, com regulamentações já feitas e sistemas de armazenamento mais baratos vindos da China.