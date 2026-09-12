O recuo da Petrobras em relação ao aumento no preço da gasolina foi visto com desconfiança pelo mercado, que teme interferência do governo federal em decisões da empresa às vésperas da eleição presidencial.\nEm relatório divulgado nesta sexta-feira (11), analistas do BTG Pactual lembram que a Petrobras revogou o aumento em poucas horas "sem fornecer uma explicação detalhada". O movimento, completam, gera ruídos e enfraquece a credibilidade da companhia.\nO recuo foi anunciado pouco antes da 1h de quinta (10), cerca de quatro horas após o comunicado que informou o aumento no preço do combustível. A estatal não informou a causa da mudança. Fontes da empresa e do governo dizem que houve erro de comunicação em relação ao novo subsídio.\nGoverno anuncia aumento na mistura de etanol na gasolina de 30% para 32%