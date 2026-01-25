Localizada a 120 quilômetros do Rio de Janeiro, Araruama chegou em 2025 ao clube das cidades bilionárias do petróleo. Até novembro, havia recebido R$ 920 milhões em royalties pela produção no campo de Mero, um dos maiores da Petrobras.\nEsse clube tem hoje quatro cidades: Maricá, Macaé, Saquarema e Niterói, todas no Rio. Juntas, elas receberam em 2024 quase R$ 11 bilhões em royalties e participações especiais cobradas sobre campos de grande produtividade.\nO valor equivale a 44% da renda do petróleo distribuída a todos os municípios brasileiros, segundo análise feita a pedido da Folha pelo Ineep (Instituto de Estudos Estratégicos em Petróleo, Gás e Biocombustíveis).\nA elevada concentração de recursos em poucos municípios é alvo de uma campanha da CNM (Confederação Nacional dos Municípios) em defesa de mudança na distribuição dos recursos, alvo de uma ação no STF (Supremo Tribunal Federal) desde 2012.