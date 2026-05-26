A quatro dias do fim do prazo de entrega do Imposto de Renda 2026 a Receita Federal recebeu 33,2 milhões de declarações. O total esperado é de 44 milhões até as 25h59 de sexta-feira (29). Quem é obrigado a declarar e atrasa paga multa mínima de R$ 165,74, que pode chegar a 20% do imposto devido no ano.\nNo dia 29, a Receita paga o primeiro superlote de restituições do IR, no valor de R$ 16 bilhões para 8,7 milhões de contribuintes. Também no dia 29 de maio vence o Darf da primeira cota ou da cota única.\nO total de declarações recebida representa pouco mais de 75% do volume esperado. Isso significa que 24% ainda não entregaram, ou 2 em cada 10 contribuintes ainda precisam prestar contas.\nEmpresários criticam transição mais curta para fim da 6x1 e preveem aumento de custos\nNovo Desenrola tenta barrar uso do Pix crédito em bets para frear endividamento