A Receita Federal paga nesta sexta-feira (29) o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2026, o maior da história, com R$ 16 bilhões para 8,7 milhões de contribuintes. O primeiro lote é pago sem correção pela Selic. Já o segundo terá correção de 1%.\nA consulta para saber se entrou pode ser feita pelo site da Receita e pelo aplicativo oficial do órgão. O prazo para declarar o Imposto de Renda acaba às 23h59 do dia 29 de maio. Esta sexta também é o último dia para entregar a declaração do IR sem multa. Quem é obrigado e perde a data paga multa mínima de R$ 165,74, que pode chegar a 20% do imposto devido no ano.\nQUEM RECEBE NO PRIMEIRO LOTE?\nSão contemplados contribuintes com prioridade legal (como idosos, pessoas com deficiência ou moléstia grave e profissionais cuja principal fonte de renda seja o magistério), além daqueles que utilizaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram por receber a restituição via Pix.