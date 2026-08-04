A Receita Federal paga, no final deste mês, o quarto e último lote de restituição do Imposto de Renda 2026. Os valores serão depositados nas contas ou liberados por meio de Pix —caso essa tenha sido a opção do contribuinte e a chave seja o CPF.\nNa última sexta (31), o fisco liberou R$ 10 bilhões para pagar a restituição de 7,2 milhões de contribuintes. O montante quitou todas as restituições de 2026 de quem declarou o IR no prazo, não caiu na malha fina ou não precisou retificar a declaração por qualquer outro motivo.\nSegundo José Carlos Fonseca, supervisor nacional do IR, recebem neste último lote os contribuintes que entregaram a declaração após o prazo ou os que saíram da malha fina de 2026 por terem cometido algum erro. Quem conseguir sair da malha fina até 10 de agosto vai ter o dinheiro no 4º lote.