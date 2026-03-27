O contribuinte que entregou a declaração do Imposto de Renda 2026 nos primeiros dias do prazo já pode, a partir desta sexta-feira (27), consultar o extrato no e-CAC e verificar se a Receita Federal identificou pendências que levam à malha fina. A liberação ocorre após um intervalo inicial de até quatro dias, prazo necessário para o processamento das declarações enviadas no início, quando o volume é mais alto.\nCom a redução do fluxo inicial, a tendência é que, a partir de agora, o processamento ocorra de forma mais ágil, com atualização do extrato em até 24 horas após o envio da declaração.\nO extrato da declaração mostra se há falhas que precisam ser corrigidas. Entre os status disponíveis, o contribuinte pode verificar se a declaração já foi processada (quando já passou pela análise da Receita), se está na fila de restituição, se o pagamento da restituição já foi realizado ou se há pendências.