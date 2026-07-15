A Receita Federal libera até R$ 1.000 nesta quarta-feira (15) em um lote especial de restituição automática do Imposto de Renda, chamado de cashback. Ao todo, serão liberados R$ 500 milhões a contribuintes que não entregaram a declaração do IR no ano passado, mas tiveram imposto retido na fonte em 2024.\nA consulta ao lote foi aberta no dia 8, no site da Receita. É preciso informar número do CPF e data de nascimento. Também é possível fazer a consulta no aplicativo do órgão. O pagamento será feito diretamente na conta vinculada à chave Pix que seja o número do CPF.\nTêm direito aos valores 3,5 milhões de contribuikntes, que vão receber R$ 500 milhões no total.\nA declaração do IR foi gerada de forma automática pelo fisco, em um projeto-piloto que poderá ser repetido para declarações deste ano, para contribuintes com desconto do imposto em 2025 e que não foram obrigados a declarar em 2026.