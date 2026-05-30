Os computadores da Receita Federal deixarão de receber declarações do Imposto de Renda 2026 a partir deste sábado (30) e só voltam a recepcionar os documentos na segunda-feira, 1º de junho, com multa pelo atraso. A pausa é habitual e ocorre todos os anos após o fim do prazo para a declaração.\nA multa mínima pelo atraso é de R$ 165, 74, mas pode chegar a 20% do imposto devido no ano. Os contribuintes tiveram até as 23h59 de sexta-feira (29) para declarar o IR. Até as 19h, o fisco recebeu 42,967 milhões de documentos. Eram esperados 44 milhões de declarações.\nOs contribuintes tiveram 68 dias para declarar o Imposto de Renda em 2026. A Receita recebe declarações 22 horas por dia, todos os dias da semana. Os sistemas funcionam das 3h da manhã à 1h do dia seguinte e realizam cerca de 80 verificações automáticas no momento do envio.