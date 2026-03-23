A Receita Federal abre o prazo para envio das declarações do Imposto de Renda de 2026 às 8h desta segunda-feira (23), com a expectativa de receber 44 milhões de documentos até as 23h59 do dia 29 de maio. No último dia útil de maio também será depositado o primeiro lote de restituições e vencerá a cota única e a primeira parcela do imposto a pagar.\nÉ possível fazer a declaração pelo programa IRPF 2026 pode ser baixado do site oficial da Receita Federal. Outra opção é utilizar o Meu Imposto de Renda para fazer a declaração digital, sem precisar instalar programa. O acesso pode ser feito pelo site da Receita no e-CAC (Centro de Atendimento Virtual), pelo portal de serviços digitais do governo ou pelo aplicativo da Receita Federal no celular.\nNesta segunda-feira também será liberado o acesso à declaração pré-preenchida. É preciso ter conta Gov.br ouro ou prata para acessá-la e também para fazer a online, sem instalar o programa.