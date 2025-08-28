Entre os 350 alvos da Operação Carbono Oculto, que cumpre mandados de busca e apreensão e de prisão em investigação sobre ação do PCC (Primeiro Comando da Capital) em negócios da economia formal, está uma empresa listada na B3 (Bolsa de Valores brasileira), a Reag Investimentos. É uma das maiores gestoras independentes do país —ou seja, sem ligação com um banco. Seu principal foco é a gestão de recursos e de patrimônio.\nProcurada, a empresa não respondeu aos questionamentos da reportagem até a publicação deste texto.\nOs agentes chegaram à sede da empresa na alameda Gabriel Monteiro, na zona oeste da capital, nas primeiras horas da manhã. Também estiveram em outras administradoras em três endereços da avenida Faria Lima, que concentra as empresas financeiras do Brasil. Segundo a força tarefa, cerca de 40 fundos são suspeitos de serem utilizados pelo PCC e suas gestoras são os alvos nesta quinta-feira (28).