As provas do concurso de auditor fiscal do Governo de Goiás,com salários de até R$ 28.563,30 serão aplicadas em Goiânia. O processo seletivo realizado meio da Secretaria da Economia oferece 70 vagas, sendo 50 de início imediato e outras 25 para formação de cadastro reserva, com jornada de 48 horas semanais.\nO concurso terá prova objetiva de conhecimento básico e específico, além da avaliação de títulos. As provas serão aplicadas em Goiânia em 17 de maio, nos turnos matutino e vespertino, com duração de 4h para cada fase.\nDe acordo com a Secretaria, entre os conteúdos cobrados, estão Direito Tributário I e II, Legislação Tributária Estadual e auditoria. Todas as vagas ofertadas exigem ensino superior completo em qualquer área.\nInscrições e taxas\nO período de inscrições vai até o dia 12 de março e deve ser realizado de forma online no site da banca organizadora. A taxa de inscrição é de R$ 250. A divulgação do gabarito oficial e das questões tem data prevista para o dia 18, a partir das 17h, no site da Fundação Carlos Chagas, organizadora do concurso.