Motoristas com Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B poderão dirigir veículos elétricos e híbridos mais pesados caso avance no Congresso Nacional o Projeto de Lei 305/25, que altera regras do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A proposta já recebeu aprovação na Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados e agora segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ).\nAtualmente, a legislação permite que condutores da categoria B dirijam veículos com até 3,5 mil quilos de Peso Bruto Total (PBT). O texto aprovado amplia esse limite para 4.250 quilos em veículos elétricos ou híbridos com tração predominantemente elétrica.\nO projeto tem autoria do deputado federal Pedro Aihara (PP) e recebeu parecer favorável do relator Hugo Leal. Segundo os parlamentares, a mudança busca compensar o peso adicional das baterias presentes nos veículos eletrificados, que tornam os modelos naturalmente mais pesados do que automóveis movidos a combustão.