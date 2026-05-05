O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lançou a nova versão do Desenrola, programa de renegociação de dívidas dos brasileiros, aposta do governo para reduzir a inadimplência e melhorar a popularidade em ano eleitoral.\nO programa dará descontos de até 90% na dívida de consumidores com bancos, vai limpar o nome de quem deve até R$ 100 e permitirá o uso de até 20% do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) ou até R$ 1.000 —o que for maior— para pagar os débitos. Serão liberados até R$ 8,2 bilhões do fundo para quitação de dívidas.\nO prazo para pagamento da primeira parcela após a negociação será de 35 dias. O valor renegociado (após descontos) será de até R$ 15 mil por pessoa, por instituição financeira. A adesão deve ser feita diretamente pelos canais oficiais dos bancos.\nCom Biquini Cavadão e Anavitória, Araguaína confirma 1º Festival Gastronômico