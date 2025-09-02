Famílias em situação de vulnerabilidade social e com renda insuficiente poderão ser beneficárias do Programa de transferência de renda e segurança alimentar do Estado do Tocantins (AlimenTO). A iniciativa garantirá renda de R$ 250 mensais para facilitar o acesso à alimentação.\nO benefício será destinado especialmente a famílias inscritas no Cadastro Único, com prioridade para aquelas com crianças de 0 a 6 anos e chefiadas por mulheres. Conforme o governo estadual, 7 mil famílias, dos 139 municípios, são aptas ao programa.\nPara receber o benefício, a família deverá cumprir algumas condicionalidades, entre elas:\nManter crianças na escola com frequência mínima de 85%;\nManter a vacinação atualizada;\nRealizar pré-natal;\nParticipar do monitoramento nutricional;\nEstar inscrita no Cadastro Único;\nTer renda per capita de até R$ 218.