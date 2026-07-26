Plantação em Goiás (Diomício Gomes/O Popular)\nPreparar as novas gerações que vão assumir as fazendas tem sido uma das principais preocupações dos agropecuaristas atualmente. Durante anos, filhos dos produtores rurais deixavam as cidades do interior para estudar e, muitas vezes, seguiam carreiras diferentes das ligadas ao campo, e as fazendas ficavam sem gerenciamento quando os pais não conseguiam mais cuidar.\nCom essa falta de sucessores preparados, propriedades podem passar por crises financeiras e chegar até à falência. Por vezes, acabam sendo vendidas como forma de pagar um inventário, gerando perca de patrimônio.\nPara reverter essa situação, produtores rurais estão em busca de planejamento sucessório, contando com especialistas financeiros. Para Fátima Martins, sócia da XP Investimentos e head de agro, toda essa transformação passa pela mudança de mentalidade.