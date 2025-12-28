O prêmio estimado em cerca de R$ 1 bilhão da Mega da Virada, o maior já oferecido na história da loteria, pode gerar rendimentos mensais de milhões de reais se for aplicado em investimentos conservadores de renda fixa, segundo cálculos do planejador financeiro Ivan Vianna, certificado CFP pela Planejar.\nAs simulações consideram um cenário projetado de taxa Selic em torno de 12% ao ano até o fim de 2026, em linha com expectativas do mercado financeiro, e indicam que a aplicação integral do prêmio em ativos como Tesouro Selic e CDBs permitiria ao ganhador obter uma renda mensal elevada sem comprometer o patrimônio principal.\nA Mega da Virada é um concurso especial realizado no dia 31 de dezembro e não acumula. Se ninguém acerta as seis dezenas da faixa principal, o prêmio é redistribuído entre os acertadores da Quina e, sucessivamente, da Quadra, conforme as regras da Caixa Econômica Federal.