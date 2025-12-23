O prêmio de R$ 1 bilhão estimado para a Mega Sena da Virada, cujo sorteio ocorre no dia 31, é superior ao orçamento de 95% das cidades brasileiras.\nDados do Tesouro analisados pela Folha mostram que a receita bruta realizada em 2024 por 5.337 dos 5.570 municípios do país não chegou à casa do bilhão, cifra que prevê pagar a Mega da Virada.\nAs informações constam das DCAs (Declarações de Contas Anuais) encaminhadas pelos entes federativos ao Ministério da Fazenda em 2025.\nObrigatória às prefeituras, a entrega do documento deve ocorrer no primeiro semestre de cada ano com informações sobre o exercício financeiro imediatamente anterior. Os dados são fornecidos pelos próprios municípios e não passam por alterações do Tesouro.\nO prêmio da Mega da Virada equivale, por exemplo, a 48 vezes a receita que Oliveira de Fátima, no interior de Tocantins, declarou ter arrecadado em 2024.