Os preços do petróleo caíam cerca de 1% na abertura das bolsas asiáticas na manhã de segunda, domingo à noite (4) no Brasil. Havia expectativa quanto aos efeitos da captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro, no sábado (3), pelo governo de Donald Trump, dos Estados Unidos, sobre as cotações.\nA Venezuela é dona da maior reserva de petróleo no mundo e é do grupo fundador da Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo), mas sua indústria foi sucateada nos últimos anos e hoje produz menos de 1% do volume global.\nNo início das negociações na Ásia, o petróleo Brent caía 0,63% e era cotado a US$ 60,37 por barril, enquanto o WTI (West Texas Intermediate) estava próximo de US$ 57.O brent é a principal referência de precificação para os mercados europeus e asiátivos. O WTI é usado pelos EUA.