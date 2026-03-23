No centro da disputa envolvendo a guerra no Irã, o preço do barril de petróleo Brent abriu as negociações na noite deste domingo (22) em relativa estabilidade, com alta de 0,1%. Às 20h, a cotação do petróleo Brent futuro para junho era avaliada em US$ 106.\nO conflito teve mais uma semana de ataques no Oriente Médio e a promessa feita pelo presidente dos EUA, Donald Trump, de "aniquilar instalações energéticas" no Irã se o país não abrir o estreito de Hormuz.\nEm 9 de março, o contrato de maio do Brent chegou a alcançar US$ 119,46, o preço mais alto desde 29 de junho de 2022.\nNeste domingo, o Irã prometeu que atacaria os sistemas de energia e água de países vizinhos do Golfo se Trump efetivamente cumprisse a ameaça de atingir a rede elétrica iraniana nos próximos dias.\nA possibilidade de ataques iranianos aos sistemas de energia e água de países vizinhos pode abalar os mercados globais ao longo desta segunda (23). Segundo a Reuters, embora os ataques à eletricidade prejudiquem o Irã, os países vizinhos tendem a sentir ainda mais o dano, pois eles consomem cerca de cinco vezes mais energia per capita.