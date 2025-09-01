Comércio em Palmas, Tocantins (Djavan Barbosa)\nO Tocantins registrou 1.586.859 habitantes em 2025, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O número representa um aumento de 0,6% em relação a 2024 e é referente a 1º de julho deste ano.\nDe acordo com o órgão, com base na estimativa de crescimento, o Tocantins ocupou o 24º lugar entre as Unidades da Federação (UF) mais populosas. Ao todo, o país já contabilizou 213,4 milhões de habitantes, um incremento de 0,39% em relação ao ano anterior.\nSegundo o IBGE, Palmas é a terceira capital com maior crescimento populacional do país, atingindo cerca de 328.499 moradores, um aumento de 1,51%. O município que mais teve elevação foi Boa Vista (RR), com avanço de 3,26%, seguido de Florianópolis (SC), que registrou incremento de 1,93%.