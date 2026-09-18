A capital conheceu na noite desta quinta-feira (17) as empresas e instituições que ocupam o topo da lembrança da população. Em sua primeira edição no estado, o Pop List reuniu empresários, gestores e lideranças para celebrar as marcas consagradas pela mente do consumidor palmense. A cerimônia teve como tema central "Conexões que Constroem Memórias" e marcou a chegada da tradicional premiação ao mercado tocantinense.\nVeja no Bom Dia Tocantins: 1º Poplist de Palmas destaca as marcas mais lembradas pelos consumidores\nO diretor-geral da Rede Anhanguera, Nicomedes Silva Filho, ressaltou que o prestígio perante a comunidade representa o ativo mais valioso de uma corporação. "Hoje é uma noite de reconhecimento, de valorização, de respeito às empresas que realmente trabalham e conquistam os seus consumidores. O maior valor que uma empresa tem, muito mais do que patrimônio físico, é a sua marca. A sua marca ser lembrada, ser respeitada pelo consumidor final", destacou.