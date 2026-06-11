Quem faz aniversário em julho e agosto pode receber abono salarial a partir da próxima segunda-feira (15). O MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) vai liberar o quinto lote de PIS e Pasep aos trabalhadores dos setores público e privado.\nProfissionais com carteira assinada e servidores públicos inscritos no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos que tenham trabalhado formalmente em pelo menos 30 dias de 2024 e recebido até R$ 2.765,93 são beneficiados. O empregador também precisa ter informado corretamente e no prazo os dados do trabalhador na Rais (Relação Anual de Informações Sociais).\nO governo estima que 26,9 milhões de trabalhadores serão contemplados pelo benefício ao longo de 2026 e serão utilizados R$ 33,5 bilhões em recursos. A liberação dos valores leva em conta o mês do aniversário e o dinheiro fica disponível até 30 de dezembro.