A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil pagam nesta segunda-feira (17)o sétimo e último lote do abono salarial PIS/Pasep de 2026. Ao todo, 4,1 milhões de trabalhadores nascidos em novembro e dezembro estão habilitados a receber o benefício referente ao ano-base 2024.\nSegundo o MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), estão sendo liberados R$ 5,2 bilhões neste lote. Do total de beneficiários, 3,652 milhões são trabalhadores da iniciativa privada, que recebem o PIS pela Caixa. Outros 471,9 mil são servidores públicos com direito ao Pasep, pago pelo Banco do Brasil.\nOs trabalhadores que não conseguirem fazer o resgate do dinheiro têm até o dia 30 de dezembro para receber. Os pagamentos do abono salarial de 2026 começaram em feverereiro.\nMães endividadas apostam online em busca de renda, aponta estudo