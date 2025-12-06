O PicPay firmou um termo de compromisso com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e se comprometeu a devolver cerca de R$ 1 milhão cobrados de beneficiários em operações de crédito consignado, referentes à contratação de seguro prestamista -modalidade de seguro vinculada ao empréstimo que quita a dívida em situações como morte, invalidez ou desemprego.\nO acordo determina que a instituição não comercializará seguro prestamista ou outros produtos e serviços com descontos nos benefícios. O PicPay também se comprometeu a não condicionar a liberação do crédito à contratação de seguro, títulos de capitalização, planos assistenciais ou serviços similares, prática conhecida como venda casada.\nNetflix compra divisões da Warner Bros Discovery, dona da HBO Max, por US$ 83 bi\nGoverno avalia aumentar Imposto de Importação em 2026 e projeta alta de R$ 14 bi na arrecadação