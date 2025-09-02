Após o impulso da safra de grãos no período de janeiro a março, o PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil deve confirmar perda de ritmo no segundo trimestre de 2025, afirmam economistas.\nO resultado será divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta terça-feira (2), às 9h (horário de Brasília).\nO mercado financeiro espera uma leve variação positiva de 0,3% para o PIB no segundo trimestre, na comparação com o primeiro, de acordo com a mediana das projeções coletadas pela agência Bloomberg. O intervalo das estimativas vai de 0,1% a 0,8%.\nNo primeiro trimestre, o PIB teve expansão de 1,4%, puxada pela agropecuária -o dado ainda está sujeito a revisões do IBGE. Os efeitos diretos da safra de grãos ficam mais concentrados no indicador de janeiro a março.\nNo segundo trimestre, além de não ter o mesmo empurrão do campo, a economia continuou convivendo com juros elevados. A situação dificulta o consumo e os investimentos produtivos, já que o crédito fica mais caro para famílias e empresas.