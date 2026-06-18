A Polícia Federal cumpre 18 mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira (18) em nova fase da operação Compliance Zero, que investiga irregularidades relacionadas a Daniel Vorcaro e o Banco Master.\nOs mandados foram expedidos pelo ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), na Bahia, em São Paulo e no Distrito Federal, e envolvem o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo Lula no Senado.\nTambém é um dos alvos Augusto Lima, que foi sócio de Vorcaro no Master. Foram feitas buscas em endereços ligados a ambos em Salvador e em um hotem em Brasília onde Wagner mora.\nCiro Nogueira usou família, servidores e dinheiro vivo para ocultar mesada de Vorcaro, diz PF\nConcurso da Aleto: Assembleia convoca novos analistas e procurador jurídico em lista de nomeações\nO senador foi procurado por meio da assessoria por Whatsapp, mas ainda não se manifestou. A defesa de Augusto Lima também foi procurada e também não se posicionou até o momento.