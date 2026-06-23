A Polícia Federal cumpre nesta terça-feira (23) nove mandados de busca e apreensão pela Operação Miragem, que apura crimes contra o sistema financeiro. A diligência busca desarticular esquema fradulento no Digimais, banco do bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus e dono da RecordTV.\nA decisão judicial da Justiça Federal em São Paulo autoriza o bloqueio de bens de até R$ 640 milhões e a quebra de sigilos bancário e fiscal dos investigados.\nFinanciamento climático global supera US$ 2 trilhões pela 1ª vez, mas segue abaixo do necessário\nBets endividadas deixam rastro de calotes de R$ 100 mi e recorrem a fusões para sobreviver\nSegundo a PF, as investigações apontam que os envolvidos no esquema do Digimais teriam manipulado demonstrativos contábeis e registros para ocultar a real situação financeira da instituição. O objetivo era mostrar solvência diante dos órgãos de controle e viabilizar operações irregulares.