O contrato futuro petróleo do tipo Brent com vencimento em junho registra alta de 3% nesta terça-feira (24), mas segue abaixo de US$ 100 o barril, piso de preço que tinha sido rompido nesta segunda-feira (23), quando recuou mais de 10%.\nPetróleo sobe 3,3% e fica perto de US$ 100 o barril. O contrato do petróleo Brent, referência para o mercado mundial exceto nos Estados Unidos, era negociado nesta terça-feira (24) a US$ 99,24 por volta das 11h15 na Bolsa ICE Intercontinental Exchange.\nnesta segunda-feira (23), cotação do Brent caiu abaixo de US$ 100 pela primeira vez desde 12 de março. A queda ocorreu após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adiar ataque militar contra o Irã e citar avanços em negociações. O barril do Brent, padrão internacional, recuou 10,9% e fechou a US$ 99,94. A retração ocorre logo após o barril de Brent atingir na sexta-feira (20) o maior valor desde o ano de 2022.