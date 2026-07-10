Depois de um dia de queda relevante, o preço do petróleo voltou a subir nesta sexta-feira (10), em meio a uma nova escalada da guerra no Irã.\nNas primeiras horas de negociação, por volta da 1h (horário de Brasília) o barril Brent, referência global, subia 0,31%, a US$ 76,54. O WTI (West Texas Intermediate), usado nos Estados Unidos, subia 0,49%, a US$ 72,43.\nO valor permaneceu estável no início da manhã, às 7h42, com o barril Brent cotado a US$ 76,20.\nMesmo com a queda de mais de 2% na véspera, o Brent caminha para cravar nesta sexta a maior alta semanal desde o início de maio, revertendo as quedas de preços registradas logo após o breve cessar-fogo firmado entre EUA e Irã. Em determinado momento, a commodity chegou a ficar abaixo do patamar de preços anterior ao início da guerra no Irã.\nNo entanto, o acirramento do conflito no Oriente Médio nos últimos dias voltou a puxar os preços para cima. Esta quinta foi o terceiro dia consecutivo de ataques, com novas ofensivas dos norte-americanos ao território iraniano, com o revide a bases em países-vizinhos aliados aos EUA. Entre os pontos atacados no Irã está a província de Bushehr, que abriga uma usina nuclear, de acordo com a agência estatal de notícias Mehr.