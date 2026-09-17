O preço do petróleo está em forte queda nesta quinta-feira (17) com a diminuição dos ataques entre os houthis, grupo do Iêmen aliado ao Irã, e forças militares da Arábia Saudita, somado às novas declarações do presidente dos EUA, Donald Trump, que o o fim do conflito com o Irã está próximo.\nO barril Brent, referência mundial, chegou a desabar 3,92%, a US$ 101,68 (R$ 523,86), por volta das 9h (horário de Brasília), após ter permanecido a madrugada entre US$ 104 e US$ 105. É o menor preço da commodity desde 9 de setembro quando o envolvimento dos houthis no confronto não era tão acentuado.\nO petróleo WTI (West Texas Intermediate), usado nos EUA, estava abaixo de três dígitos pela primeira vez em uma semana e era negociado a US$ 99,36 (R$ 511,90), queda de 3%.\nA desvalorização desta quinta reflete a diminuição nas ofensivas entre houthis e sauditas, que disputam o controle do estreito de Bab el-Mandeb, que liga o Mar Vermelho ao Oceano Índico e vem sendo usado pela Arábia Saudita para escoar sua produção de petróleo.