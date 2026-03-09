O petróleo chegou a disparar quase 30%, na maior variação diária desde 1988, e ficar próximo de US$ 120 pelo barril nesta segunda-feira (9) com a continuação do conflito no Oriente Médio e a ameaça de redução na produção, já que o transporte marítimo que passa pelo estreito de Hormuz está paralisado.\nA negociação do barril Brent, referência mundial, começou em US$ 92,69, foi subindo e atingiu o ápice às 23h30 de domingo (horário de Brasília), cotado a US$ 119,46 (R$ 626,14), no maior valor desde 29 de junho de 2022, quando chegou a US$ 120,41 durante a sessão.\nA disparada de 28,88% na comparação com o preço de fechamento de sexta-feira (6) foi a maior variação em um dia desde que começaram as negociações de contratos futuros do petróleo desde 1988.\nA situação mudou após a informação que as maiores economias do mundo consideravam uma liberação coordenada de reservas emergenciais de petróleo, com os ministros das Finanças do G7 programados para discutir a medida ainda nesta segunda-feira. Uma pessoa próxima ao governo francês ouvida pela agência de notícias Reuters confirmou a negociação.