O preço do petróleo caiu quase 4% nesta quinta-feira (4) após o governo dos EUA divulgarem que houve um acordo de cessar-fogo entre Israel e Líbano nessa quarta-feira (3). Porém o pacto não foi respeitado, já que ocorreram ataques israelenses ao sul do Líbano, com o governo do premiê Benjamin Netanyahu afirmando que se reserva o direito de bombardear Beirute.\nO barril Brent, referência mundial, chegou a ser negociado a US$ 93,97 (R$ 476,06), por volta das 9h (horário de Brasília), queda de 3,93& em relação ao dia anterior. Às 14h, ele estava em US$ 94,75, uma perda de 3,11%.\nJá o petróleo WTI (West Texas Intermediate), usado nos EUA, era cotado a US$ 92,39 (R$ 468,06), desvalorização de 3,75%.\nO governo Trump divulgou o cessar-fogo entre libaneses e israelenses na quarta-feira, mas horas depois foram registrados bombardeios no sul do Líbano. Os ataques afetam as negociações entre EUA e Irã, que exige a cessação das hostilidades no Líbano como pré-requisito para um acordo que ponha fim à guerra regional que eclodiu em 28 de fevereiro.