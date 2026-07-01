A Petrobras reduziu em 14,5% o preço do QAV (querosene de aviação) para vendas em julho. Foi o segundo corte consecutivo, acompanhando a acomodação das cotações internacionais do petróleo após a escalada provocada pela guerra no Irã.\nSegundo a estatal, a redução corresponde a uma queda de R$ 0,81 por litro de QAV. O combustível representa parcela relevante dos custos das companhias aéreas e sua alta após a guerra levou a diminuição no número de voos.\nNo ano, o QAV ainda acumula alta de 40,5% nas refinarias, o equivalente a R$ 1,39 por litro, segundo a Petrobras. Em abril, logo após o início do conflito no Oriente Médio, a estatal subiu o preço do combustível em 55%, mas ofereceu ao mercado um parcelamento.\nLogo depois, o governo decidiu zerar os impostos federais sobre o produto. Ofereceu ainda duas linhas de crédito no valor de R$ 9 bilhões para o setor, e prorrogação, para dezembro, das tarifas de navegação da FAB (Força Aérea Brasileira) referentes aos meses de abril, maio e junho.