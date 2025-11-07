A Petrobras obteve junto ao Ibama uma permissão para ampliar a capacidade de seis plataformas de produção de petróleo, como parte de um esforço interno para tentar extrair mais petróleo com os ativos hoje já em operação.\nAs autorizações vão garantir mais 115 mil barris de petróleo por dia, o equivalente a 3% do volume produzido em campos operados pela estatal em agosto, segundo dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis).\nEm teleconferência com analistas nesta sexta-feira (7), a direção da empresa afirmou que o aumento da produção é fruto de melhorias simples nas plataformas, que oferecem maior receita sem a necessidade de grandes investimentos.\nAneel quer que preço da conta de luz mude conforme horário do dia\nCaixa abre inscrições para concurso público com salários de até R$ 14.915; veja como participar