A Petrobras estuda usar energia nuclear como alternativa para descarbonizar suas operações marítimas de produção de petróleo, hoje abastecidas por equipamentos movidos a gás natural. A ideia é apoiar o desenvolvimento de pequenos reatores que possam ser instalados próximos às unidades.\nO projeto ainda é incipiente e depende do desenvolvimento da tecnologia, que é conhecida como SMR (sigla em inglês para reator modular pequeno), e pode ser construída em fábricas e transportada de um lugar para o outro.\nEm palestra nesta terça-feira (12) na Rio Innovation Week, o consultor de projetos da Petrobras Fabio Passarelli defendeu um trabalho conjunto com a Marinha do Brasil para acelerar o desenvolvimento da tecnologia.\n"A gente tem que rapidamente se articular com agentes interessados para orquestrar um plano para sair das conjecturas", afirmou. A Marinha já tem pesquisas sobre o tema, mas ainda em estágio inicial de concepção e estudos de viabilidade.