Uma pesquisa realizada pelo Procon Tocantins encontrou diferença no preço do quilo das carnes em açougues e mercados de Palmas. As que mais tiveram diferenças foram os cortes de frango, que podem ser encontrados com uma variação de até 88%.\nO levantamento foi feito em dez estabelecimentos na última quarta-feira (7). Segundo o Procon, entre os itens pesquisados estão carnes bovinas, suínas, frango, peixes e linguiças. Os cortes de coxa e sobrecoxa de frango estão com valores que vão de R$ 8,99 a R$ 16,99, a maior variação encontrada pelos fiscais.\nA costela dianteira bovina, com preços entre R$ 15,99 e R$ 29,99, tem uma diferença de 87,55% entre os comércios pesquisados. Para o quilo da moela, a variação é de 69,28%, com valores que vão de R$ 12,99 a R$ 21,99.\nPara carnes suínas, o pernil pode ser comprado entre R$ 20,99 e R$ 29,99 o quilo. A variação é de 42,88% entre os comércios. No grupo das linguiças, que também são bem procuradas, a linguiça mista apresentou variação de 43,50%, com preços entre R$ 22,99 e R$ 32,99.