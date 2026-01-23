Uma pesquisa feita pelo Procon Tocantins revelou uma variação de até 300% em alguns itens escolares em Araguaína, região norte do estado. O levantamento foi feito nesta semana, entre segunda-feira (19) e terça-feira (20), em sete estabelecimentos da cidade.\nForam avaliados os preços de 82 itens, entre cadernos, lápis, lapiseiras, canetas, marca-textos, corretivos, borrachas, massas de modelar, gizes de cera, tintas para pintura a dedo, colas do tipo bastão, apontadores, réguas, tesouras, papéis, pincéis e tintas guache.\nO produto que teve maior variação de preços foi a caneta esferográfica microline 0.4 mm, da marca Compactor, vendida entre R$ 1,00 e R$ 4,00, com uma diferença de 300%.\nEm segundo lugar ficou a cola bastão de 10 gramas, da marca Acrilex, que apresentou variação de 270,37%, com valores entre R$ 1,35 e R$ 5,00. Outro que mereceu destaque foi a lapiseira 0,7 mm neon, da marca Cis, que registrou variação de 224,07%, sendo vendida entre R$ 4,32 e R$ 14,00.