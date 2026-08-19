Pequizeiro, no norte do Tocantins, passará a contar com um banco municipal e uma moeda social própria para estimular a circulação de recursos dentro da cidade. A iniciativa, considerada pioneira no estado, busca ampliar o acesso da população aos serviços financeiros, fortalecer o comércio local e impulsionar o desenvolvimento econômico do município.\nA inauguração do Banco Municipal de Pequizeiro (BMP) e o lançamento oficial da moeda social Pequi (Pq) estão previstos para ocorrer nesta sexta-feira (21) às 8h30, no Salão de Eventos Maria da Anunciação. Na ocasião, a prefeitura também entregará a nova estrutura da Sala do Empreendedor, voltada ao atendimento de micro e pequenos empresários.\nComo vai funcionar\nO Banco Municipal de Pequizeiro será uma instituição pública voltada ao desenvolvimento econômico e social da cidade. O sistema funcionará por meio de uma plataforma digital, com aplicativo e cartões destinados aos usuários.