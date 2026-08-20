Imagine receber um pagamento em uma moeda que vale o mesmo que o real, mas que pode ser usada somente dentro da cidade. Essa é a proposta da Pequi (Pq), moeda social criada em Pequizeiro, no norte do Tocantins, como parte de uma estratégia para manter o dinheiro circulando no comércio local.\nA cada 1 Pq corresponderá a R$ 1. Apesar da equivalência, a moeda terá uma diferença importante em relação ao real: seu uso ficará limitado aos estabelecimentos e serviços credenciados no município.\nO lançamento da Pequi integra a criação do Banco Municipal de Pequizeiro (BMP), que terá uma plataforma digital própria, com aplicativo e cartões para os usuários. A inauguração está prevista para esta sexta-feira (21), às 8h30, no Salão de Eventos Maria da Anunciação.\nOnde a Pequi poderá ser usada?\nA moeda social terá circulação dentro de uma rede de comerciantes e prestadores de serviços credenciados. A ideia consiste em fazer com que o dinheiro recebido pelos moradores retorne ao próprio comércio da cidade em vez de seguir para outros centros urbanos.