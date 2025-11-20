Parque Solar Municipal de Palmas (Lia Mara)\nLocalizado na região sul da capital, o Parque de Usinas Solares Fotovoltaicas de Palmas abastece mais de 150 órgãos e prédios públicos municipais. A iniciativa é considerada uma alternativa sustentável e de baixo custo, que representa uma economia de mais de R$ 400 mil por mês para os cofres da prefeitura.\nO projeto é composto por cinco usinas distribuídas em áreas estratégicas da cidade. A principal estrutura está no Centro de Convenções e Eventos Parque do Povo Arnaud Rodrigues, onde os painéis foram instalados no solo, no telhado do prédio e sobre o estacionamento.\nTambém foram instaladas placas solares nas feiras cobertas das quadras 307 Norte, 304 Sul e do Aureny I. Todas adaptadas para receber o sistema fotovoltaico.\nDe acordo com a prefeitura, o parque reúne 8.110 painéis solares e 49 inversores, produzindo até 500 mil quilowatts-hora por mês. Com o objetivo de manter o funcionamento de secretarias, escolas, unidades de saúde e demais órgãos municipais.